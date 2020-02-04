Во Франции убили чеченского блогера Алиева, критиковавшего Путина и Кадырова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в номере отеля Coq Hardi в городе Лилль на севере Франции. Нож, которым предположительно убили блогера, лежал рядом.

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Алиев приехал в Лилль из Бельгии. Номер, в котором нашли тело, был забронирован на ночь. С ним был человек "той же национальности". Как пишет французское издание La Voix Du Nord, следствие считает его главным подозреваемым.

Издание отмечает, что в Бельгии Алиев скрывался от чеченского правительства. Прошлым летом на него покушались.

Имран Алиеву было 44 года, под ником "Мансур Старый" он вел YouTube-канал и страницу Facebook, где критиковал власть Чечни в целом и Рамзана Кадырова в частности. "Кавказский узел" отмечает, что блогер привлекал внимание своими эпатажными и громкими заявлениями в адрес кавказских народов. Сегодня YouTube-канал Имрана Алиева заблокирован "за нарушение принципов сообщества YouTube".