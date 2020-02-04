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04.02.20 11:57

64% украинцев ожидают от Зеленского прекращения войны на Донбассе, 45% - усиления борьбы с коррупцией, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Основным общественным запросом к президенту остается прекращение войны на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

В опросе участвовали 2500 респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 22-26 января 2020.

Прекращение военных действий на Востоке Украины остается ключевым общественным запросом к Президенту (64%).

Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45%, возрождения промышленности - 30%, повышения социальных стандартов - 24%, повышения качества медицины - 22%.

За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности.

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64% украинцев ожидают от Зеленского прекращения войны на Донбассе, 45% - усиления борьбы с коррупцией, - опрос Рейтинга 01
64% украинцев ожидают от Зеленского прекращения войны на Донбассе, 45% - усиления борьбы с коррупцией, - опрос Рейтинга 02
64% украинцев ожидают от Зеленского прекращения войны на Донбассе, 45% - усиления борьбы с коррупцией, - опрос Рейтинга 03
64% украинцев ожидают от Зеленского прекращения войны на Донбассе, 45% - усиления борьбы с коррупцией, - опрос Рейтинга 04

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