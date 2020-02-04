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04.02.20 12:00

Советник премьера Голик опубликовал критерии оценки проектирования новых школ и больниц

Накануне старта проекта "Большая стройка", который предполагает строительство 100 новых школ, 100 детских садиков, 100 стадионов и тысяч километров дорог по всей стране советник премьер-министра Юрий Голик поделился практической инструкцией по оценке проектов.

 Соответствующий документ он опубликовал на своей странице в Facebook.

Советник премьера Голик опубликовал критерии оценки проектирования новых школ и больниц 01

Инструкция была создана на основе опыта работы Днепропетровской областной администрации и команды Валентина Резниченко, которая в период с 2015 по 2019 годы завершила около 2 000 инфраструктурных проектов.

"За 4 года в Днепропетровской области видел много реконструированных зданий школ, детских садиков и больниц. Объективно, самые классные школы, садики и больницы были созданы именно нами", - отметил Голик, ранее работавший советником главы Днепропетровской ОГА.

Советник премьера Голик опубликовал критерии оценки проектирования новых школ и больниц 02

"Приезжая сейчас на подобные объекты в других областях, вижу их несовершенство в массе мелких нюансов. Будучи приверженцем подхода Standard Operating Procedure (Стандартная Процедура – англ.), выкладываю в открытом доступе check-list для проектировщика любого подобного здания", - написал Голик.

Он посоветовал всем проектировщикам школ, садиков и больниц сверяться с данным чек-листом. "В преддверии масштабного начала проекта "Большая стройка" по всей стране это более чем актуально", - подчеркнул Голик.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик рассказал о планах правительства за год капитально отремонтировать 4 000 км дорог международного и национального значения и 2 500 км местных дорог.

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