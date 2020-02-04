Коронавирус зафиксирован в 24 странах мира, Украины среди них нет, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 4 февраля 2020 в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальных.

Также в ведомстве отметили, что кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тест-системы для диагностики коронавируса завтра уже будут в Украине, - Скалецкая. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт Борисполь обратились 2 пассажира по подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам медицинского осмотра и консультаций было отклонено подозрения на инфекцию, вызванной 2019-nCoV, и установлен диагноз ОРВИ.