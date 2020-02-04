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04.02.20 12:07

Коронавирус зафиксирован в 24 странах мира, Украины среди них нет, - Минздрав

В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Коронавирус зафиксирован в 24 странах мира, Украины среди них нет, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 4 февраля 2020 в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальных.

Также в ведомстве отметили, что кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира.

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Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт Борисполь обратились 2 пассажира по подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам медицинского осмотра и консультаций было отклонено подозрения на инфекцию, вызванной 2019-nCoV, и установлен диагноз ОРВИ.

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