Гончарук поблагодарил Бабак: "Борьба с коррупцией, которую она начала в архитектурной отрасли, станет еще сильнее"

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Спасибо Алене Бабак, министру развития громад и территорий, за плодотворную и преданную работу. Сегодня народные депутаты поддержали ее увольнении по собственному желанию. Борьба с коррупцией, которую она начала в архитектурной отрасли, не останавливается - она становится еще сильнее", - отметил Гончарук.
Он подчеркнул, что реформа децентрализации остается актуально, а правительство продолжит работу над задачами, которые были в приоритете Минрегиона - региональное развитие, энергоэффективность и ЖКХ, архитектура и строительство.
Гончарук также написал несколько слов о назначенном на место Бабак Денисе Шмыгале.
"Денис - отличный менеджер. А этом году фокус Министерства развития громад и территорий мы смещаем на децентразилацию и создание как можно большего количества действенных общин. Убежден, что господин Шмыгаль серьезно усилит нашу команду", - отметил он.