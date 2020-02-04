Из-за критики британских и австралийских ученых ВОЗ смягчила свою позицию по электронным сигаретам

Чуть более недели понадобилось Всемирной организации здравоохранения, чтобы признать свою неправоту и серьезно смягчить свою позицию по влиянию электронных сигарет на здоровье человека. Об этом свидетельствует информация с официального сайта Всемирной организации здравоохранения, передает УНИАН.

20 января ВОЗ опубликовала свои комментарии по теме использования электронных сигарет и их влияния на здоровье человека. Позиция ВОЗ была жестко раскритикована многими врачами и экспертами по борьбе с табакокурением, ведь существует множество независимых исследований, которые свидетельствуют о значительно меньшем уровне вреда от электронных сигарет по сравнению с курение обычных сигарет. "У Всемирной организации здравоохранения уже есть история противодействия вейпингу, которая наносит ущерб их репутации. Но этот документ особенно вреден. Практически все утверждения в данном документе ложны. Его авторы должны взять на себя ответственность за использование дезинформации, которая может помешать курильщикам перейти на гораздо менее рискованные альтернативные табачные товары", - заявил глава Департамента исследований табачной зависимости в Лондонском университете королевы Марии Питер Хайек.

Эту позицию поддерживает и доктор Ник Хопкинсон, профессор респираторной медицины Национального института сердца и легких при Имперском колледже Лондона. "Данные рандомизированных контролируемых исследований ясно показывают, что электронные сигареты могут помочь курильщикам бросить курить. Курильщики, которые полностью переключаются на вейпинг, получат значительную пользу для здоровья. Долгосрочное использование электронных сигарет не является полностью безвредным, поэтому люди, которые их используют, должны стремиться бросить вейпинг также – но не за счет возвращения к традиционному курению", – уверен доктор Ник Хопкинсон. Примечательно, что на другом конце Земли – в Австралии, которая известна своим крайне жестким подходом в сфере борьбы с курением и табаком, - местные врачи также признали вейпинг как один из механизмов снижения курения. В "Национальных руководящих принципах по прекращению курения", подготовленных Австралийским колледжем врачей общей практики, использование никотина и в частности вейпинга было признано "законной помощью для взрослых курильщиков, которые хотят бросить курить, но безуспешно пытались использовать доступные лекарства". Теперь после рекомендации одной из наиболее авторитетных организаций Австралии в сфере здравоохранения, местные курильщики могут обращаться к своим лечащим врачам и по их совету использовать вейпинг в процессе отказа от курения. В результате такой жесткой критики, 29 января Всемирная организация здравоохранения значительно смягчила свою позицию, опубликованную на своем официальном сайте. В частности, ВОЗ убрала из своей позиции предложения по запрету отдельных типов вейпинга, заменив их на "предложения по регулированию электронных сигарет". При этом никаких официальных опровержений или отдельных уточнений Всемирная организация здравоохранения публично не предоставила. Бывший советник премьер-министра Великобритании, руководитель негосударственной организации по борьбе с курением и экс-руководитель одной из миссий ООН Клив Бейтс назвал новый вариант рекомендаций Всемирной организации здравоохранения "чуть менее сумасшедшим", по сравнению с предыдущей версией.





