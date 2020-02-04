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04.02.20 12:57

Зеленский назначил Розваляеву членом Высшего совета правосудия

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Татьяну Розваляеву членом Высшего совета правосудия.

Зеленский назначил Розваляеву членом Высшего совета правосудия

"Назначить Розваляеву Татьяну Самуиловну членом Высшего совета правосудия", - говорится в тексте указа №36/2020, обнародованного на сайте президента во вторник, передает Цензор.НЕТ.

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Татьяна Розваляева с октября 2008 года по сентябрь 2016 года работала судьей Высшего административного суда, откуда была уволена в отставку. С 2017 года возобновила адвокатское свидетельство.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов (по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности. Президент Петр Порошенко незадолго до завершения своей каденции назначил членами ВСП по квоте главы государства Михаила Исакова и Андрея Василенко. Меньше чем через месяц его преемник Владимир Зеленский отменил это назначение и перезапустил отбор членов ВСП.

30 сентября Зеленский подписал указ, которым назначил членом ВСП Оксану Блаживскую - судью Хозяйственного суда Киева, дочь бывшего прокурора Киева Евгения Блаживского.

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