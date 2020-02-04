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04.02.20 13:11

"Зеленая волна": со следующей недели на улицах Киева появятся новые дорожные знаки. ФОТО

Со следующего понедельника на столичных улицах начнут появляться новые дорожные знаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook.

Так, сообщается, что на магистральных улицах, где светофорные объекты работают в режиме координированного управления, будут установлены таблички "Зеленая волна" вместе с дорожными знаками 5.30 "Рекомендуемая скорость".

Таким образом участники дорожного движения будут проинформированы о маршрутах "зеленых волн", а также будут знать о рекомендуемой скорости по этими магистралями. Отмечается также, что все маршруты "зеленых волн" внедрены для скорости 45-50 км/ч, которая соответствует рекомендованной скорости в городах согласно ПДД.

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"Новые дорожные знаки устанавливаем по многочисленным просьбам водителей. Надеемся, это будет способствовать соблюдению скоростного режима и улучшению трафика в городе", - сказано в сообщении.

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Зеленая волна: со следующей недели на улицах Киева появятся новые дорожные знаки 01
Зеленая волна: со следующей недели на улицах Киева появятся новые дорожные знаки 02

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