"Зеленая волна": со следующей недели на улицах Киева появятся новые дорожные знаки. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook.

Так, сообщается, что на магистральных улицах, где светофорные объекты работают в режиме координированного управления, будут установлены таблички "Зеленая волна" вместе с дорожными знаками 5.30 "Рекомендуемая скорость".

Таким образом участники дорожного движения будут проинформированы о маршрутах "зеленых волн", а также будут знать о рекомендуемой скорости по этими магистралями. Отмечается также, что все маршруты "зеленых волн" внедрены для скорости 45-50 км/ч, которая соответствует рекомендованной скорости в городах согласно ПДД.

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"Новые дорожные знаки устанавливаем по многочисленным просьбам водителей. Надеемся, это будет способствовать соблюдению скоростного режима и улучшению трафика в городе", - сказано в сообщении.

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