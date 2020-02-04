"Зеленая волна": со следующей недели на улицах Киева появятся новые дорожные знаки. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook.
Так, сообщается, что на магистральных улицах, где светофорные объекты работают в режиме координированного управления, будут установлены таблички "Зеленая волна" вместе с дорожными знаками 5.30 "Рекомендуемая скорость".
Таким образом участники дорожного движения будут проинформированы о маршрутах "зеленых волн", а также будут знать о рекомендуемой скорости по этими магистралями. Отмечается также, что все маршруты "зеленых волн" внедрены для скорости 45-50 км/ч, которая соответствует рекомендованной скорости в городах согласно ПДД.
"Новые дорожные знаки устанавливаем по многочисленным просьбам водителей. Надеемся, это будет способствовать соблюдению скоростного режима и улучшению трафика в городе", - сказано в сообщении.