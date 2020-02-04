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04.02.20 13:22

Рада предварительно поддержала сокращение числа нардепов до 300. ВИДЕО

Верховная Рада предварительно одобрила законопроект №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов.

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Напомним, в декабре Конституционный суд Украины (КСУ) обнародовал заключение о признании конституционным сокращения количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300.

Законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским в парламент 29 августа.

Первое голосование относительно сокращения депутатов в ВР состоялось 3 сентября. За это проголосовали 258 депутатов. В рамках процедуры внесения изменений в Конституцию всего нужно три голосования.

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