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04.02.20 13:29

Бабак просто так не написала бы заявление об увольнении, нужно разобраться, - нардеп от "СН" Верещук

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что бывший министр развития общин и территорий Алена Бабак просто так не могла написать заявление об увольнении.

Бабак просто так не написала бы заявление об увольнении, нужно разобраться, - нардеп от "СН" Верещук

Об этом Верещук заявила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп отметила, что Бабак всегда отстаивала программы регионального развития и объясняла министрам и премьеру важность децентрализации.

"Я считаю ее действительно специалистом. Поэтому я очень прошу, чтобы все разобрались, что именно произошло и почему она написала заявление. Я воздержалась при голосовании, но понимаю, что просто так заявление она бы не написала", - сказала Верещук.

Напомним, сегодня Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий.

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