У пассажиров рейса, который прибудет в "Борисполь" из Китая, признаки ОРВИ отсутствуют, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его словам, указанный рейс - последний запланированный из Китая.

"По нашей информации, это последний рейс, который был запланирован. У нас имеется информация о том, что у всех пассажиров признаки ОРВИ отсутствуют", - сказал Кузин.

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Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт Борисполь обратились 2 пассажира по подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам медицинского осмотра и консультаций было отклонено подозрения на инфекцию, вызванной 2019-nCoV, и установлен диагноз ОРВИ.