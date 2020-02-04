Вывозил в безлюдные места и делал порноснимки: в Днепре 60-летнего мужчину подозревают в развращении 17 детей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как было установлено сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержанный подыскивал детей и вывозил их в безлюдные места. Затем различными путями заставлял имитировать действия сексуального характера, фиксируя все на фото. Также у некоторых детей он забирал ценные вещи. В результате мужчину задержали за совершение разбойного нападения на ребенка и осудили.

Сейчас подозреваемый отбывает наказание в местах лишения свободы. В ходе расследования этого факта были проведены обыски и изъяты электронные носители информации, на которых содержалась детская порнография.

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3 февраля 2020 г. преступнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление и сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.





