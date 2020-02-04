Рада на этой неделе планирует рассмотреть законопроект о рынке земли, - "слуга народа" Корниенко

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, земельная реформа стоит в повестке дня.

"В повестке дня стоит на эту неделю. Кажется, на четверг", - сказал парламентарий.

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Как пишет ZN.UA, народные депутаты, которые не являются частью парламентского монобольшинства, утверждают, что профильный комитет принципиально отвергает их правки в законопроект о земельном рынке. Однако такие же поправки регистрируют под именем народных депутатов "Слуги народа".

"Это можно назвать плагиатом, но уместнее сказать жлобство", - прокомментировал ситуацию один из народных депутатов.

При этом принятие закона о земельном рынке является одним из условий выделения Международным валютным фондом нового макрофинансового транша для Украины. Без выполнения этого условия МВФ не рассмотрит заявку, а также не согласует размер транша и график поступлений.

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Верховная Рада в четверг, 6 февраля, рассмотрит закон о рынке земли. Для принятия закона во втором чтении и целом фракция "Слуга народа" планирует заседать в ночь с четверга на пятницу. Об этом LB.ua сообщил источник в руководстве фракции.

"В четверг рассмотрим землю. Рассчитываем, что примем в целом. Поэтому, скорее всего, заседать будем до утра", - заявил он.

Сразу два собеседника во фракции подтвердили, что фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" готова отозвать свои 3 тыс. поправок к закону в обмен на договоренности по следующим голосованиям и законам.

"Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко правки снимать не собирается. Но, в случае отказа ОПЗЖ, вполне успеваем принять закон за один день", - добавил источник.