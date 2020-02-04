"Слуга народа" больше не может себе позволить учить нардепов в дорогих отелях Трускавца, - Корниенко

В комментарии журналистам глава партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции СН в ВР Александр Корниенко отметил, что постоянные тренинги будут проходить "всю весну", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Депутат отметил, что теперь партия не может "себе позволить возить депутатов в такие дорогие отели".

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По его словам, партия перейдет в формат постоянно действующего учебного центра в офисе в выставочном центре "Парковый".

Корниенко сообщил, что "всю весну будут постоянно какие-то тренинги – как коммуницировать депутатам, в частности, на эфирах, работа с избирателями, законодательная работа".

По его словам, также речь пойдет о "мировоззренческих вещах".

Как известно, после парламентских выборов новоизбранных депутатов от партии "Слуга народа" собирали на учебу в Трускавце. Напомним, новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" с 29 июля проходили обучение в школе "Зе!Депутата" в отеле Rixos в Трускавце. С 8:30 до 21:30 они слушали лекции от преподавателей Киевской школы экономики. В субботу, 3 августа, встречу с ними провел президент Украины Владимир Зеленский. На тот момент, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался раскрыть стоимость недельного обучения будущих депутатов от своей политической силы, сославшись на коммерческую тайну. В итоге в ноябре 2019 года из финансового отчета партии стало известно, что обучение "слуг народа" в Трускавце обошлось политсиле в 11,2 млн грн.