Проблем с соцвыплатами точно нет, они все защищены, - Соколовская

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Точно смогу прокомментировать, что все социальные статьи у нас являются защищенными статьями. И никогда не будет такого, чтобы они не выплачивались ... Проблем с выплатами социальными точно нет", - сказала Соколовская, отвечая на вопрос журналиста, как правительство собирается дофинансировать дефицит средств государственного бюджета на соцвыплаты.
Она добавила, что ей спокойнее быть министром социальной политики, "потому что все выплаты защищены".