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04.02.20 14:29

Проблем с соцвыплатами точно нет, они все защищены, - Соколовская

Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила об отсутствии проблем с социальными выплатами в связи с дефицитом бюджета в январе текущего года.

соколовская

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Точно смогу прокомментировать, что все социальные статьи у нас являются защищенными статьями. И никогда не будет такого, чтобы они не выплачивались ... Проблем с выплатами социальными точно нет", - сказала Соколовская, отвечая на вопрос журналиста, как правительство собирается дофинансировать дефицит средств государственного бюджета на соцвыплаты.

Она добавила, что ей спокойнее быть министром социальной политики, "потому что все выплаты защищены".

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