Проблем с соцвыплатами точно нет, они все защищены, - Соколовская

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Точно смогу прокомментировать, что все социальные статьи у нас являются защищенными статьями. И никогда не будет такого, чтобы они не выплачивались ... Проблем с выплатами социальными точно нет", - сказала Соколовская, отвечая на вопрос журналиста, как правительство собирается дофинансировать дефицит средств государственного бюджета на соцвыплаты.

Она добавила, что ей спокойнее быть министром социальной политики, "потому что все выплаты защищены".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин передал в Раду законопроект о компенсации за задержки зарплат и пенсий