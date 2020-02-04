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04.02.20 14:43

Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео

Период холода в белорусско-американских отношениях закончился.

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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей - ведущей страной мира", - заявил белорусский лидер.

"В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! - отметил Президент. - Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один".

Лукашенко считает, что за это американская сторона оценила Беларусь, а также за ее дружественную политику, предложение подключить США к решению конфликта в Донбассе. "Они это заметили, оценили. И мне Майк (Помпео) об этом сказал. Они увидели реальную Беларусь. Не ту, которой наши отморозки возили прожекты туда и рисовали, а увидели, что это нормальная страна. И прав здесь хватает, и никому жить не мешают", - сказал Президент Беларуси.

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Лукашенко напомнил, что встречался за последние годы со многими представителями США высокого ранга и различными экспертами, политологами. Более того, даже ПВТ в Беларуси начинали создавать с участием американцев.

"Но в России нашим злопыхателям невдомек окунуться в эту историю. То есть мы тихо, спокойно выстраивали наши отношения", - акцентировал внимание белорусский лидер.

Он также рассказал историю, когда у Беларуси еще были плохие отношения с США, Президент России Владимир Путин посещал эту страну. "Там ему поставили в упрек, что из-за него эта диктатура существует в Беларуси. И когда после этого мы с ним встретились, он мне говорит: слушай, ну я тебя прошу, ты с ними как-нибудь помягче. Я говорю: в чем помягче? - Не ссорься, с ними надо налаживать отношения, - рассказал подробности того диалога Лукашенко. - Слушайте, я это и делаю. Кто сейчас взволновался там, кому мы перешли дорогу?"

Говоря о прошедшей в Минске встрече с Майклом Помпео, Лукашенко подчеркнул, что это был действительно дружеский обмен мнениями: "Мы обсудили все, что я знаю, что они знают. Он мне говорил откровенно о своей политике. Я говорил так, как я это понимаю. Он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией. Он мне сказал: не волнуйся, мы Беларуси поможем. И его заявление, что мы (США. - Ред.) по конкурентной цене нефть поставим".

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