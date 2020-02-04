Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей - ведущей страной мира", - заявил белорусский лидер.

"В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! - отметил Президент. - Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один".

Лукашенко считает, что за это американская сторона оценила Беларусь, а также за ее дружественную политику, предложение подключить США к решению конфликта в Донбассе. "Они это заметили, оценили. И мне Майк (Помпео) об этом сказал. Они увидели реальную Беларусь. Не ту, которой наши отморозки возили прожекты туда и рисовали, а увидели, что это нормальная страна. И прав здесь хватает, и никому жить не мешают", - сказал Президент Беларуси.

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Лукашенко напомнил, что встречался за последние годы со многими представителями США высокого ранга и различными экспертами, политологами. Более того, даже ПВТ в Беларуси начинали создавать с участием американцев.

"Но в России нашим злопыхателям невдомек окунуться в эту историю. То есть мы тихо, спокойно выстраивали наши отношения", - акцентировал внимание белорусский лидер.

Он также рассказал историю, когда у Беларуси еще были плохие отношения с США, Президент России Владимир Путин посещал эту страну. "Там ему поставили в упрек, что из-за него эта диктатура существует в Беларуси. И когда после этого мы с ним встретились, он мне говорит: слушай, ну я тебя прошу, ты с ними как-нибудь помягче. Я говорю: в чем помягче? - Не ссорься, с ними надо налаживать отношения, - рассказал подробности того диалога Лукашенко. - Слушайте, я это и делаю. Кто сейчас взволновался там, кому мы перешли дорогу?"

Говоря о прошедшей в Минске встрече с Майклом Помпео, Лукашенко подчеркнул, что это был действительно дружеский обмен мнениями: "Мы обсудили все, что я знаю, что они знают. Он мне говорил откровенно о своей политике. Я говорил так, как я это понимаю. Он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией. Он мне сказал: не волнуйся, мы Беларуси поможем. И его заявление, что мы (США. - Ред.) по конкурентной цене нефть поставим".