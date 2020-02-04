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04.02.20 14:53

Назначенный замглавы ГБР Бабиков в 2019 году требовал наказания для следователей по делам Майдана. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований в 2019 году начало уголовное производство против следователей Генпрокуратуры по делам Майдана по заявлению Александра Бабикова, тогдашнего адвоката беглого Виктора Януковича, который сейчас занимает должность первого заместителя председателя ГБР.

Назначенный замглавы ГБР Бабиков в 2019 году требовал наказания для следователей по делам Майдана. ДОКУМЕНТ

Это следует из документов, опубликованных адвокатом Януковича Виталием Сердюком в Facebook 8 июля 2019 г., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тиждень.

"Наконец-то мы добились решения о начале расследования и передаче в Госбюро расследований уголовного производства в отношении следователей ГПУ, которые в течение двух лет препятствовали сбору доказательств по фактам покушений на Виктора Януковича и работников Государственной службы охраны в 2014 году. По ним открыто уголовное производство №42019000000000940 по ч. 2 ст. 397 и ч 3 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность защитника должностным лицом с использованием служебного положения и умышленное невыполнение служебного решение должностным лицом, занимающим ответственную должность. - Ред.)", - написал на своей странице Сердюк.

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Он добавил фотографии ответа, который получил от Генеральной прокуратуры и из которого следует, что производство против следователей по делам Майдана открыли по заявлению нынешнего заместителя директора ГБР Александра Бабикова. В "шапке" документа указано именно фамилия Бабикова, а ответ заместителя генпрокурора Юрия Столярчука начинается словами: "Ваша жалоба от 21.05.2019 г. на противоправное бездействие и незаконные решения должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины, в которой вы просите уполномоченное лицо ГПУ вынести решение ... о направлении уголовного производства по подследственности в ГБР".

Из документа следует, что речь идет о прокуроре Сергее Атаманчуке из Управления спецрасследований ГПУ, который якобы с опозданием внес информацию об уголовном производстве по якобы покушению на жизнь Януковича в Единый реестр досудебных расследований.

Назначенный замглавы ГБР Бабиков в 2019 году требовал наказания для следователей по делам Майдана 01
Назначенный замглавы ГБР Бабиков в 2019 году требовал наказания для следователей по делам Майдана 02

В то же время, во время пресс-конференции 28 января первый заместитель председателя ГБР Александр Бабиков на вопрос журналистов отрицал, что обращался к Госбюро расследований с требованиями начать любые уголовные производства против следователей по делам Майдана во время своей работы в адвокатском объединении, которое защищало интересы беглого Януковича в судах.

Также Бабиков отрицал, что является адвокатом Виктора Януковича.

Свои жалобы в суды в интересах Януковича он объяснил тем, что выполнял "техническую работу" в адвокатском объединении.

А присутствие в судах - тем, что был "молодым адвокатом, которому был нужен опыт".

В тот же день украинские СМИ опубликовали ордер от 2017 года, которым Бабикова уполномачивали на представительство интересов Януковича в судах и правоохранительных органах.

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Как известно, 20 января Бабиков был назначен первым заместителем руководительницы Госбюро расследований Ирины Венедиктовой. Адвокат Евгения Закревская распространила документы, говорящие о том, что Бабиков был адвокатом беглого Януковича. В свою очередь, в видеообращении руководительница ГБР назвала соответствующую информацию "манипуляцией".

Как сообщалось, в ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время Революции Достоинства. Генпрокуратура передала в ГБР более 20 производств.

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