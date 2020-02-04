Назначенный замглавы ГБР Бабиков в 2019 году требовал наказания для следователей по делам Майдана. ДОКУМЕНТ

Это следует из документов, опубликованных адвокатом Януковича Виталием Сердюком в Facebook 8 июля 2019 г., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тиждень.

"Наконец-то мы добились решения о начале расследования и передаче в Госбюро расследований уголовного производства в отношении следователей ГПУ, которые в течение двух лет препятствовали сбору доказательств по фактам покушений на Виктора Януковича и работников Государственной службы охраны в 2014 году. По ним открыто уголовное производство №42019000000000940 по ч. 2 ст. 397 и ч 3 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность защитника должностным лицом с использованием служебного положения и умышленное невыполнение служебного решение должностным лицом, занимающим ответственную должность. - Ред.)", - написал на своей странице Сердюк.

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Он добавил фотографии ответа, который получил от Генеральной прокуратуры и из которого следует, что производство против следователей по делам Майдана открыли по заявлению нынешнего заместителя директора ГБР Александра Бабикова. В "шапке" документа указано именно фамилия Бабикова, а ответ заместителя генпрокурора Юрия Столярчука начинается словами: "Ваша жалоба от 21.05.2019 г. на противоправное бездействие и незаконные решения должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины, в которой вы просите уполномоченное лицо ГПУ вынести решение ... о направлении уголовного производства по подследственности в ГБР".

Из документа следует, что речь идет о прокуроре Сергее Атаманчуке из Управления спецрасследований ГПУ, который якобы с опозданием внес информацию об уголовном производстве по якобы покушению на жизнь Януковича в Единый реестр досудебных расследований.









В то же время, во время пресс-конференции 28 января первый заместитель председателя ГБР Александр Бабиков на вопрос журналистов отрицал, что обращался к Госбюро расследований с требованиями начать любые уголовные производства против следователей по делам Майдана во время своей работы в адвокатском объединении, которое защищало интересы беглого Януковича в судах.

Также Бабиков отрицал, что является адвокатом Виктора Януковича.

Свои жалобы в суды в интересах Януковича он объяснил тем, что выполнял "техническую работу" в адвокатском объединении.

А присутствие в судах - тем, что был "молодым адвокатом, которому был нужен опыт".

В тот же день украинские СМИ опубликовали ордер от 2017 года, которым Бабикова уполномачивали на представительство интересов Януковича в судах и правоохранительных органах.

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Как известно, 20 января Бабиков был назначен первым заместителем руководительницы Госбюро расследований Ирины Венедиктовой. Адвокат Евгения Закревская распространила документы, говорящие о том, что Бабиков был адвокатом беглого Януковича. В свою очередь, в видеообращении руководительница ГБР назвала соответствующую информацию "манипуляцией".

Как сообщалось, в ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время Революции Достоинства. Генпрокуратура передала в ГБР более 20 производств.