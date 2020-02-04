Кредитная программа "5-7-9%" рассчитана на пять лет, а в будущем может быть расширена, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал журналистам во вторник во время ознакомления с работой госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%".

"5-7-9% - это не на месяц, не на год, а на пять лет. Пять лет будет работать программа. А потом посмотрим: в зависимости от количества клиентов будем расширять программу", - заявил Зеленский.

Также президент пообщался с теми, кто только подавал документы на получение кредита. Один из предпринимателей Алексей Нестеренко рассказал, что ему необходим кредит на миллион гривен, чтобы приобрести компьютерную технику для стартапа - открытие школы робототехники для детей.

"Нам нужны рабочие места. А в вашем случае - креативные рабочие места", - подчеркнул президент во время общения с предпринимателем.

Напомним, вчера премьер-министр Алексей Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9%".

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