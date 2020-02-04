Мужчина за 50 тыс. грн взятки чиновнику облсовета пытался провести "тихую федерализацию" Львова, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Досудебным следствием установлено, что злоумышленник пытался дать чиновнику взятку в размере 50 тыс. грн за вынесение на рассмотрение сессии облсовета проекта решения о принятии обращений к первым лицам государства о предоставлении Львовской области специального экономического статуса. Такие обращения являются частью гибридной агрессии против Украины и называются "тихой федерализацией".

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, и приговорили к 5 годам лишения свободы.

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