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04.02.20 15:21

Мужчина за 50 тыс. грн взятки чиновнику облсовета пытался провести "тихую федерализацию" Львова, - СБУ

На Львовщине по материалам Службы безопасности Украины осужден мужчина, который побудил чиновника Львовского облсовета к принятию решений, которые несут угрозу конституционному строю и территориальной целостности нашей страны.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Досудебным следствием установлено, что злоумышленник пытался дать чиновнику взятку в размере 50 тыс. грн за вынесение на рассмотрение сессии облсовета проекта решения о принятии обращений к первым лицам государства о предоставлении Львовской области специального экономического статуса. Такие обращения являются частью гибридной агрессии против Украины и называются "тихой федерализацией".

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, и приговорили к 5 годам лишения свободы.

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