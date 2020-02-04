"Слуга народа" Яременко о неголосовании за сокращение числа депутатов: Хочу видеть научно обоснованные предложения, а не "300 спартанцев"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам нардеп сообщил на странице в Facebook, пояснив свое решение.

"Это, боюсь, сегодня не последний раз, когда я воздержусь при попытках вносить изменения в Основной закон.

Я не против изменения численности Верховной Рады вообще. Но хочу видеть научно обоснованные предложения по численности депутатского корпуса.

300? 297? 313? Или 200?

Мне не нравятся попытки банализировать этот вопрос до "300 спартанцев"", - пишет депутат.

По его мнению, украинские власти должны исходить из какой-то обобщенной мировой/демократической практики по уровню представительства избирателей в высшем законодательном органе. При этом он отметил, что полученные им объяснения "содержали ссылки на что угодно, но только не это".

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"При рассмотрении других изменений в Конституцию я сегодня тоже воздержусь. Я в целом разделяю необходимость расширения полномочий президента, в т.ч. путем предоставления ему права назначать руководителей правоохранительных или специальных служб. Я поддерживаю необходимость установления четких рамок деятельности нардепов, которые заставят их работать честно.

Но политическая система, и система госуправления должны быть сбалансированы. Поэтому соответствующие решения должны идти в пакете с изменениями законодательства о контролирующей функции парламента. Среди прочего, эту рекомендацию четко выражают и наши партнеры по НАТО, когда речь заходит о реформировании сектора безопасности, обороны и развитии демократических процессов в Украине", - написал Яременко.

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