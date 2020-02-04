Израильский мемориал Яд Вашем извинился за прокремлевские "исторические ошибки" в видео на форуме с участием Путина

Администрация Мемориала принесла свои извинения. Об этом говорится в письме "Яд Вашем", направленном работниками музея в газету Haaretz, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Форум прошел на территории "Яд Вашем" в Израиле 23 января. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие высокопоставленные политики. Во время их выступлений на экранах в музее показывали видеопрезентации о Холокосте и Второй мировой войны.

При этом в этих материалах не упоминались ни преступления Советского Союза во время Второй мировой войны, ни ответственность власти СССР за ее начало. Также ничего не было сказано о разделе Польши между СССР и Германией в 1939 году в результате пакта Молотова-Риббентропа, а на представленных картах неправильно были указаны границы Польши и ее соседей и не было никаких отсылок к Украине, говорится в письме "Яд Вашем".

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Информация, представленная на мероприятии, в котором приняли участие десятки мировых лидеров, содержала "неточности" и "частичное изложение фактов", что "создало несбалансированное впечатление", признают в музее. Haaretz отмечает, что в письме "Яд Вашем" фактически признает, что допустил искажение исторических фактов в угоду политическим и дипломатическим интересам Путина.

Как пишет издание, ведущую роль в организации форума играл Вячеслав Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, бизнесмен и миллиардер, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину.

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Путин незадолго до форума несколько раз заявлял, что СССР не был виноват в развязывании Второй мировой войны, обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии и фактически оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года. Также он заявлял, что пакт Молотова-Риббентропа был большим успехом советской дипломатии. Эти высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши и споры в российском обществе.

Напомним, председательствовал на Всемирном форуме Моше Кантор - президент Европейского еврейского конгресса, миллиардер, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

При этом президент Польши Анджей Дуда отказался лететь в Иерусалим на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, поскольку ему не предоставили возможности выступить там (как президенту страны, на территориий которой был расположен лагерь Аушвиц-Биркенау). Аналогичное решение принял президент Литвы Ґитанас Науседа. В то же время президент РФ Владимир Путин был объявлен едва ли не главным спикером мероприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский улетел в Израиль, несмотря на то, что ему также не предоставили слова. Однако уже в Иерусалиме украинская делегация отдала свои места в зале института Яд Вашем пережившим Холокост.