Антикоррупционный суд назначил экс-замминистра Бернацкой залог в 7 млн грн

"Высший антикоррупционный суд назначил бывшей заместительнице министра юстиции Бернацкой (Натальи – ИФ) залог в 7 млн грн", - сообщает организация "Центр противодействия коррупции", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что также подозреваемая должна сдать паспорта.

Защита Бернацкой просила либо не избирать меру пресечения, либо позволить взять экс-замминистра на поруки народных депутатов: Александра Качного (фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь") и Сергея Нагорняка (фракция "Слуги народа").

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Как сообщалось, 22 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в завладении и легализации более 54 млн 179 тыс. грн государственных средств бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), бывшему первому замминистра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к экс-нардепу.

"В сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольного бывшему народному депутату Украины и по его непосредственному указанию подготовил и направил в Европейский суд по правам человека (далее - ЕСПЧ) заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54млн 179тыс. грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось", - сообщает в четверг пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствием было установлено, что несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался в исполнительную службу за его реализацией, однако об этом факте ЕСПЧ не уведомил. "Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ", - добавляют в САП.

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По версии следствия, для сопровождения дела в ЕСПЧ экс-нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотой Мандарин Ойл" 54млн 179тыс. грн из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании чего в феврале 2016г Минюстом была перечислена указанная сумма средств.

24 января Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Борису Бабину, подозреваемому в завладении 54 млн грн государственных средств.