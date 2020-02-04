Украинский видеооператор Чернов в пятый раз номинирован на "журналистский Оскар"

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация об этом появилась на официальном сайте премии.

Это уже пятая номинация на эту премию для Мстислава Чернова, дважды он выиграл премию: в 2015 (Молодой талант года) и 2016 (Оператор года) годах. За последние пять лет ни один украинец, кроме самого Чернова, на эту премию ни был номинирован.

По словам Чернова, он был номинирован за ряд работ, в частности, освещение выборов и других политических событий в Украине, таяние ледников в Гренландии, протесты в Париже и Гонконге. В целом, он работал в более чем 40 странах мира, в первую очередь — в горячих точках. Начал международную карьеру фотографа и видеооператора репортажами с протестов на площади Таксим в Стамбуле. С 2014 года работает на The Associated Press — фиксирует события Революции Достоинства (во время которых был ранен), освещает оккупацию Крыма, войну на востоке Украины (одним из первых документирует последствия катастрофы малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17), события в Сирии, Ираке, миграционный кризис в Европе, протесты в Каталонии.

"Эта номинация для меня очень важна как признак того, что я двигаюсь в правильном направлении, — признается украинец. — Я уже несколько лет работаю в документалистике, изучаю ее, переосмысливаю, и рад тому, что в Royal Television Society мою работу признают важной".

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Премия RTS учреждена одноименным Royal Television Society — старейшим телевизионным сообществом в мире, созданным в Великобритании в 1927 году. Статус "Королевского" оно получило в 1966 году. Покровителем организации в 1997 году стал Принц Уэльский.