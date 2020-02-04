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04.02.20 16:42

Рада снизила ставку рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5%. ВИДЕО

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".

"За" проголосовали 290 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает снижение ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5%. Ставка 5% будет действовать до конца 2020 года. В 2021 году она увеличится до 8%, а с 2022 года должна выйти на постоянный уровень 10%.

Соответствующие изменения вносятся в пункт 252.20 статьи 252 Налогового кодекса. Они вступят в силу на следующий день после публикации закона.

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"Повышение ставки рентной платы с 5% до 25%, которое произошло с 1 января 2016 года привело к значительному снижению поступления этой платы в бюджет. Поэтому предложенный подход имеет стимулирующий характер для легализации добычи янтаря", - объяснил логику законопроекта заместитель главы налогового комитета Рады Александр Ковальчук.

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