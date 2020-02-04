Рада снизила ставку рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5%. ВИДЕО

"За" проголосовали 290 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Законопроект предусматривает снижение ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5%. Ставка 5% будет действовать до конца 2020 года. В 2021 году она увеличится до 8%, а с 2022 года должна выйти на постоянный уровень 10%.

Соответствующие изменения вносятся в пункт 252.20 статьи 252 Налогового кодекса. Они вступят в силу на следующий день после публикации закона.

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"Повышение ставки рентной платы с 5% до 25%, которое произошло с 1 января 2016 года привело к значительному снижению поступления этой платы в бюджет. Поэтому предложенный подход имеет стимулирующий характер для легализации добычи янтаря", - объяснил логику законопроекта заместитель главы налогового комитета Рады Александр Ковальчук.