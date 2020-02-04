Верховный Суд отказался рассматривать иск экс-главы ГБР Трубы о признании незаконным указа о его досрочном увольнении

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.

В решении суда говорится, что заявление возвращается истцу в случае нарушения правила объединения исковых требований.

"Учитывая, что истец объединил в одно производство несколько требований, подсудимые разным судам, и отсутствуют законные основания для их разъединения в отдельные производства, Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для применения положений статьи 172 КАС Украины и наличии правовых оснований для возвращение этого искового заявления истцу на основании пункта 6 части четвертой статьи 169 КАС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным Указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

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