"Минера" столичного метро приговорили к двум годам тюрьмы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба прокуратуры города Киева, анонимное сообщение поступило на спецлинию "102" вечером 11 декабря 2019 года.

"По результатам осмотра работниками полиции и специалистами кинологической, взрывотехнической и пожаротехнической служб взрывных устройств на станции метрополитена не обнаружено. При этом была проведена эвакуация 630 пассажиров и персонала", - говорится в сообщении.

Действия "минера" квалифицировали по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).

Приговором Деснянского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора, злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и назначено окончательное наказание в виде 2 лет лишения свободы.

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