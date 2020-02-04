Председателю Черновицкого облсовета предъявлено подозрение в получении $180 тыс. взятки, - САП и НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Следствием установлено, что в июле прошлого года глава Черновицкого облсовета попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным части обусловленных средств, а именно 180 тыс. долларов США.

"Сегодня при процессуальном руководстве прокуроров САП детективами НАБУ собрано достаточно доказательств для сообщения указанному должностному лицу о подозрении в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере", - отметили в пресс-службе САП.

Кроме того, детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины, а именно в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.

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В свою очередь в НАБУ заявляют: "4 февраля 2020 по материалам Национального бюро САП сообщила о подозрении председателю Черновицкого областного совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

Также детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины ( "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

По данным следствия, председатель Черновицкого областного совета в июле 2019 попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему 400 тыс. долл. США неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Следствие задокументировало, что в течение августа-октября 2019 председатель Черновицкого облсовета получил от предпринимателя часть средств в размере 180 тыс. долл. США.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года".