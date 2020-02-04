Порошенко - послу Франции: Важно сохранить санкции против России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Петр Порошенко поблагодарил Францию за многолетнюю поддержку Украины как на пути необходимых реформ и европейской интеграции, так и в восстановлении суверенитета и территориальной целостности государства и противодействия продолжающейся российской агрессии. Выражено серьезное беспокойство из-за постоянных обстрелов украинских позиций несмотря на договоренность о перемирии по результатам декабрьского Парижского саммита норманнской четверки", - говорится в сообщении.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею своих обязательств в рамках Минских договоренностей и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом.

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Порошенко также отметил необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. "Пока Россия не изменит своего поведения, любые разговоры о возврате к "business as usual" с Москвой являются преждевременными и угрожающими", – заявил пятый Президент Украины.

Собеседники подробно обсудили прогресс Украины на пути европейской интеграции. Подчеркнута необходимость инклюзивного подхода в процессе выработки украинского законодательства, который обеспечивал бы надлежащее участие оппозиции, гражданского общества и международных партнеров.

Во время встречи была выражена обеспокоенность тревожными тенденциями, которые указывают на намерения инструментализировать правосудие в Украине против политических оппонентов и ограничить свободу слова под предлогом противодействия дезинформации.