Прикрепленная к машине граната взорвалась в Днепре

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"4 февраля около 11:00 в полицию поступило сообщение от владельца автомобиля о том, что по проспекту Пушкина г.Днепр произошел взрыв автомобиля "Хюндай"", — сказано в сообщении.

"Сел в машину, завел. И только он немного отъехал — сразу рвануло! Взрыв очень большой был! Сильный! И сразу дым, черный большой дым! Я испугалась и убежала домой", — рассказала свидетель происшествия журналистам ТСН.

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Владелец авто – предприниматель из Одесской области, который занимается строительными работами. В многоэтажке, возле которой произошел взрыв, он снимает жилье. Сам потерпевший сейчас заявляет, что ни с кем конфликтов не имел.

"Дали предварительное заключение, что взорвалась граната РГД-5. Водитель сотрудничает со следствием. Однако не представляет, с чем может быть связан этот инцидент. Будем рассматривать все возможные версии, начиная от рода деятельности личности водителя и его возможных мотивов", — прокомментировала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

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