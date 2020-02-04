Эпидемия, но не пандемия, - ВОЗ о коронавирусе

Об этом заявила директор Департамента пандемических и эндемических заболеваний Всемирной организация здравоохранения Сильви Бриан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"В настоящее время ситуация не является пандемией", — подчеркнула она.

О случаях заболевания сообщили более двух десятков стран из разных регионов, за исключением Африки и Латинской Америки.

Бриан также высоко оценила реакцию китайских властей на вспышку коронавируса, выразив надежду, что мир сможет от него избавиться. Она также подчеркнула важность преодоления необоснованных слухов относительно ситуации.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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