В четверг будем голосовать за рынок земли до ночи, - глава фракции "СН" Арахамия

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На этой неделе мы настроены голосовать за землю ... Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, будем голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часа утра мы в четверг закончим", — сказал он.

По мнению главы фракции, принять закон о земле за один день депутаты точно не успеют.

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"Затем в пятницу короткий день: час вопросов к правительству и пол дня, а потом будем рассматривать на следующей сессии", — сказал Арахамия.

"Мы называем это "земельной ночью"", — добавил он, комментируя запланированное на четверг голосование.