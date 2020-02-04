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04.02.20 18:48

В четверг будем голосовать за рынок земли до ночи, - глава фракции "СН" Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада рассмотрит вопрос рынка земли в четверг, 6 февраля.

арахамия

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На этой неделе мы настроены голосовать за землю ... Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, будем голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часа утра мы в четверг закончим", — сказал он.

По мнению главы фракции, принять закон о земле за один день депутаты точно не успеют.

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"Затем в пятницу короткий день: час вопросов к правительству и пол дня, а потом будем рассматривать на следующей сессии", — сказал Арахамия.

"Мы называем это "земельной ночью"", — добавил он, комментируя запланированное на четверг голосование.

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