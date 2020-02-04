Враг применил запрещенные минометы 82 мм и 120 мм на Донбассе, с начала суток - без потерь, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ОС рядом с Марьинкой (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), Красногоровкой (из станкового противотанкового гранатомета совершил 4 выстрела, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета) и Авдеевки (из противотанкового ракетного комплекса - 3 выстрела, а также совершил обстрел из станкового противотанкового гранатомета).

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды - неподалеку от Новотошковского (из миномета калибра 120 мм - 5 мин и 82-мм миномета - 8 мин), дважды - у Орехово (из миномета калибра 120 мм - 32 мины и 82-мм миномета - 6 мин), а также вблизи Травневого (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия).

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"Сегодня, 4 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечается в сообщении.

Напомним, 3 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.