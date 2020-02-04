Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.02.20 19:24

"Если Зеленский восстановит подачу воды в Крым, это будет означать государственную измену", - Билецкий

Власть Украины обсуждает возможность возобновления работы Северо-Крымского канала, который был перекрыт после оккупации полуострова. Для решения этого вопроса уже создана специальная комиссия. Она в ближайшее время отправится на дамбу возле пгт. Чаплинка Херсонской области, чтобы осмотреть и оценить состояние канала.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер политической партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий написал в своем Telegram-канале и призвал в дальнейшем следить за новостями на указанную тему.

Политик подчеркнул, что информация о намерении возобновить работу Северо-Крымского канала имеет инсайдерский характер и официально не подтверждена. "По пока непроверенной информации от источника из Кабмина стало известно, что 11-12 февраля на дамбу возле пгт. Чаплинка Херсонской области отправляется комиссия осматривать Северо-Крымский канал и решать вопросы восстановления подачи воды в Крым. Хотел бы надеяться, что этот инсайд не подтвердится, но учитывая теплый диалог, который строит Зеленский с Россией, информация очень похожа на истинную"; - сообщил Билецкий.

Глава "Нацкорпуса" добавил, что именно через Северо-Крымский канал на полуостров поступало около 85% пресной воды, поэтому прекращение его работы после российской оккупации было стратегическим решением. По словам политика, если действующая власть пойдет на уступки РФ и восстановит работу канала, это будет равно государственной измене.

"Если это правда, хочу напомнить, что Крым получал около 85% пресной воды именно из Северо-Крымского канала, а перекрытие принесло России серьезные проблемы и денежные потери. Обеспечивать ресурсом территорию, признанную оккупированной всеми возможными документами - решение, которое заслуживает статью Государственная измена, отставку Кабмина и импичмент президента. Все неравнодушные - проверяем информацию, следим за ходом событий и будем готовы отправляться на место, чтобы помешать пособникам оккупантов! Прошу распространение", - написал Андрей Билецкий.

Если Зеленский восстановит подачу воды в Крым, это будет означать государственную измену, - Билецкий 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100