Суд продлил арест для подозреваемого в убийстве бизнесмена Чекурака ветерана АТО Грищенко (Буча) и возможного заказчика Шкондеюка

Об этом передает корреспондент hromadske из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Адвокат Шкондеюка отметил, что с его подзащитным провели только одно следственное действие и то, что он не собирается бежать, ведь заинтересован в объективности расследования. Адвокат отметил, что содержание под стражей - это попытка давления на подзащитного с целью самооговавивания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Защита супругов Грищенко требует от МВД опровергнуть слова об их причастности к убийству Шеремета. ДОКУМЕНТ

Суд также продлил еще на четыре месяца срок предварительного расследования по делу покушения на бизнесмена из Ивано-Франковской области, в котором фигурируют супруги Грищенко с позывными "Буча" и "Пума". Их голоса также фигурировали в телефонных разговорах по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Прокуроры ходатайствовали о продлении сроков предварительного следствия из-за необходимости проведения дополнительных следственных действий, допроса свидетелей, проведения новых и дополнительных экспертиз.

Напомним, двух бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в покушении на убийство известного в преступных кругах жителя Косово Михаила Чекурака. Они якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 прикрепили ее к машине жертвы. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший сам заметил взрывное устройство.

Следствие установило, что летом 2018 года подозреваемый Василий Шкондеюк заказал у подозреваемого Владислава Грищенко убийство Михаила Чекурака - бизнесмена из Косового Ивано-Франковской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Убийство Шеремета: защита Антоненко также заявила отвод судье Писанцу. ВИДЕО

По версии следствия, Грищенко привлек к преступлению свою жену Инну Грищенко и Ивана Вакуленко. Так, Вакуленко арендовал автомобиль, на котором возил Грищенко в Косовое, а ДНК жены обнаружили на взрывном устройстве, которое подложили под автомобиль бизнесмена. Взрывчатку вовремя заметили, она не сработала. Всем троим подозреваемым инкриминируют покушение на убийство.