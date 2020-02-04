Антикоррупционный суд исследовал 11 томов материалов по делу мэра Одессы Труханова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Следующее судебное заседание должно было состояться 5 февраля 2020 года, но обе стороны процесса заявили обоюдное ходатайство о переносе даты судебного разбирательства. Причина - участие представителей обеих сторон процесса в других уголовных процессах.

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Коллегия судей приняла решение о переносе даты судебного разбирательства на 24 февраля 2020 года.

Напомним, 11 марта 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Труханову по ст. 366-1 УК Украины - декларирование недостоверной информации.

Как утверждает САП, мэр не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, две машины, доли в компаниях, проценты по вкладам в банках. В декларации за 2015 год незадекларированное состояние мэра, определенное при помощи экспертиз, оценивается на сумму 33,5 млн гривен, а за 2016 год - на 18,7 млн гривен.

Все упомянутое имущество принадлежит бывшей супруге Труханова, с которой он состоял в официальном браке в 1985-1997 годах. Тем не менее, как считают следователи, он по-прежнему связан с ней "совместным бытом". Кроме того, одна из двух дочерей пары родилась уже после официального развода.

Сам Труханов после объявления ему подозрения заявил, что все это дело - "метод давления" на него и членов его семьи.

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Отметим, что вступление в силу обвинительного приговора суда является основанием для досрочного прекращения полномочий городского головы.