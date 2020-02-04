Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.02.20 20:46

Синод ПЦУ исключил Филарета из состава Священного Синода

Филарет без уважительных причин отсутствовал на шести заседаниях Священного Синода подряд, невзирая на письменное приглашение.

Синод ПЦУ исключил Филарета из состава Священного Синода

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской Митрополии ПЦУ.

"Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного Синода", — сказано в сообщении.

Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией, считают в ПЦУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Варфоломей должен вернуть нам оригинал решения Объединительного собора УПЦ КП, - Филарет

"Синод констатировал, что Почетному Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, именуемые им неуставным образом епископами, таковыми не являются, сделанное для них и сделанное ими — все ничтожно (см. 4 правило Второго Вселенского собора)", — подчеркнули в пресс-службе.

"Почетному Патриарху Филарету и его окружению было решено напомнить о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращения самоизоляции", — добавили в ПЦУ.

Также на Цензор.НЕТ: ПЦУ призывает Филарета к примирению и не обращает внимания на его "антиканонические заявления", - Епифаний

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100