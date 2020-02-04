"Я не признаю предъявленного обвинения", - террорист Гиркин о выдвинутом Нидерландами обвинении в крушении МН17

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский Интерфакс.

"Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне", - заявил Гиркин.

Отвечая на вопрос, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил: "Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17.

Речь идет о россиянах Игоре Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и гражданине Украины Леониде Харченко.

Судебное слушание назначено на 9 марта.