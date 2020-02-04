Коррупционерам, требующим деньги от бизнеса, не место в органах госвласти, - Гончарук о задержании чиновника Секретариата Кабмина

Об этом сообщил в своем telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Только что оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с ГБР задержали начальника управления Секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение от предпринимателя неправомерной выгоды в размере 2 миллионов гривен. Госслужащий и его посредник задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос относительно сообщения им о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - говорится в заметке.

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Гончарук отметил, что в октябре 2019 года правительство создало новое межрегиональное подразделение Национальной полиции - Департамент стратегических расследований. "Его цель - снижение уровня преступности по всей территории Украины, системная борьба с организованными формами преступности, преступными организациями, криминальными авторитетами и "ворами в законе". Благодарен оперативникам ДСР за слаженную и профессиональную работу", - отметил премьер.

Глава правительства также добавил, что "коррупционерам, которые требуют деньги от бизнеса, не место в органах государственной власти".

Напомним, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн грн взятки. "Откат" предназначался за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по восстановлению фасадов Дома правительства Украины и отзыва судебных исков к подрядчику.

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