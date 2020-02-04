Законопроект о референдуме внесут на этой сессии парламента, - Разумков

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пакет законопроектов о народовластии касается общенационального, местных референдумов, так называемых реколов - это отзыв народного депутата, если он не выполняет свои функции, это народное вето. Первый из них - это законопроект о референдуме. Я думаю, что вскоре он появится в Верховной Раде", - отметил Разумков.

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Он уточнил, что это произойдет на этой сессии, которая началась 4 февраля и продлится до 17 июля.