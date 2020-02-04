Адвокатам Дугарь отказали в отводе судьи

Рассмотрение заявленного адвокатами отвода началось в 20:40, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Insider.

Судья Писанец, которому заявили отвод, на рассмотрение не появился.

Судья должен был начать просмотр видео, которое, по версии адвокатов, доказывает, что на видео следствия — не Яна Дугарь. Затем защитники просили истребовать данные экспертизы, но прокурор ответил, что никакой экспертизы по Дугарь нет. Судья отказал в истребовании экспертизы.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

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3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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