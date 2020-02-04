Антикоррупционный суд продлил обязанности двум подозреваемым по делу "Роттердам+"

Так, гендиректору "ДТЭК СЕТИ" обязанности продлены на 2 месяца, уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС. Фигурант также обязан: прибывать к следователю (детективу), прокурору и в суд по каждому требованию; сообщать детективу НАБУ, прокурору или суд об изменении своего места жительства и/или работы.

Экс-начальнику отдела Управления энергетики НКРЭКУ продлены обязанности до 4 апреля 2020 года. Он также обязан соблюдать возложенные на него процессуальные обязанности.

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Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы НАБУ уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу НКРЭКУ.

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По версии следствия, представители группы частных теплогенерирующих компаний вступили в сговор с руководством НКРЭКУ для включения в тариф на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходов, которые в действительности не проводились, а именно - расходов на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электроэнергии и, как следствие, росту тарифов для субъектов хозяйствования, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате таких действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 годов нанесен ущерб в размере 18,87 млрд грн.

Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем".