ГСЧС просит водителей в ближайшие дни не выезжать из городов в связи с ухудшением погодных условий

Как передает Цензор.НЕТ, свое обращение он опубликовал в Фейсбуке.



"В связи с объявлением штормового предупреждения, призываю водителей и руководителей автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы городов до момента ослабления и прекращения осадков и явлений в период с 7 по 9 февраля", – написал он.



Чечеткин добавил, что существенное осложнение погодных условий ожидается 5-го и 6 февраля на территории всей страны.



"Значительные дожди с переходом в мокрый снег, метели, гололедица на дорогах и порывы ветра с высокой вероятностью будут приводить к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства в центральных, восточных, южных областях, в Кировоградской, Днепропетровской областей, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей, а также в Киеве", – отметил он.

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