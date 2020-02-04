Уже завтра будет подписан меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn, - Криклий

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Завтра приезжает немецкая делегация, и мы будем подписывать документы с ними, меморандум уже о сотрудничестве, а не о понимании. И, собственно, мы будем это в несколько этапов делать, никто не торопится, чтобы принимать вслепую решение.", — сказал Криклий.

Министр подчеркнул, что украинская сторона должна четко понимать, какие выгоды получит от этого сотрудничества.

"Должны быть конкретные показатели, ответственность, финансовая мотивация, финансовая ответственность, что они инвестируют, на каких этапах. Вот когда мы все эти вещи проработаем, тогда мы сможем сказать, какой механизм это будет", — добавил Криклий.

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Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе 22 января подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця". Как подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук, меморандум "не о приватизации, и не о концессии, но о стратегическом партнерстве". Он также сказал, что стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железной дороге и реализации ее логистического потенциала.

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При этом по поводу меморандума Гончарук написал, что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы УЗ, а Украина полностью сохранит за собой контроль над предприятием.