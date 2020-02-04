В Организации гражданской авиации Ирана заверили, что не были предупреждены о возможных запусках ракет в день сбивания самолета МАУ

Об этом говорится в заявлении Организации гражданской авиации Ирана, опубликованном во вторник, 4 февраля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В Иране заверили, что продолжат сотрудничать с другими странами в расследовании сбивания самолета "Международных авиалиний Украины" у Тегерана. Кроме того, Тегеран просит "не политизировать" катастрофу.

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"Конечно, от всех сторон ожидается, что они будут избегать политизации этой аварии, а также не препятствовать техническому и специализированному расследованию", - отметили в Организации гражданской авиации Ирана. В организации также заверили, что она не была предупреждена о каких-либо запусках ракет перед сбиванием украинского самолета.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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