Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных. ИНФОГРАФИКА

Сопоставить результаты электронной переписи с данными Госстата решили сотрудники Украинского центра общественных данных, информирует Цензор.НЕТ.

"Трудно объяснить причину такого желания, но решили мы посмотреть, насколько поло-возрастная структура населения, представленная в "Оценке ...", коррелирует с данными, опубликованные на сайте Государственной службы статистики Украины", — сказано в сообщении на сайте организации.

Представители Центра обнаружили, что и в представленных Дубилетом результатах электронной переписи, и в официальных данных Госстата соблюдается примерно одинаковое соотношение между поло-возрастными группами.

Читайте на Цензор.НЕТ: Традиционная перепись населения в 21 веке не работает, - Дубилет

"И здесь закралось подозрение. А что, если никакой "экстраполяции" на самом деле не было? А было тупо умножение данных Госкомстата на коэффициент 0,888 (или 88,8%)? А незначительные различия в соотношениях — это лишь результат округления (ибо не комильфо указывать в заключении, у нас 8110 378,392 (триста девяносто две тысячных) лиц подсчитано)", — предположили исследователи.

Умножив данные Госстата на 0,888, они получили результаты, практически совпадающие с результатами электронной переписи. Результа, по их словам, не совпал только для одной поло-возрастной группы — женщин 15–24 лет (1 млн 741 тыс. лиц вместо 1 млн. 740 тыс. лиц).

Также на Цензор.НЕТ: За последние 10 лет из Украины выехали около 3,8 млн человек, - Дубилет

"Итак, подведем итоги. Во-первых, г. Дубилет и его команда сфальсифицировали общенациональное исследование, сознательно введя в заблуждение всю Украину. Во-вторых, сделали это тупо и нелепо", — считают в Украинском центре общественных данных.

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.