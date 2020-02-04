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04.02.20 23:39

"Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков

Верховная Рада планирует разработать "Кодекс этики и чести народного депутата Украины" и включить его одним из законопроектов в план законодательной деятельности на 2021.

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Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 4 февраля во время ток-шоу "Пульс" в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Верховная Рада начинает работать по плану законодательной деятельности, то есть он сейчас доформируется и в ближайшее время мы увидим тот план или некоторые его составляющие, по которым будет работать ВР девятого созыва следующего года. Одним из законопроектив, которые будут внесены в этот план, и является так называемый "Кодекс этики и чести народного депутата Украины", - отметил Разумков.

Ранее, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия информировал о том, что фракция "Слуга народа" решила разработать этический кодекс члена фракции.

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