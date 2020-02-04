В инвестгруппе "УНИВЕР" заявили о рейдерском захвате участка земли на Киевщине

Об этом сообщил в Facebook президент ИГ Тарас Козак, информирует Цензор.НЕТ

"К нам в Инвестиционную Группу "УНИВЕР" вчера пришла "инвестиционная няня".

Из Службы безопасности Украины!

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Все выглядит, как рейдерский захват земельного участка в с. Подгорцы Обуховского района (Киевской области. - Ред.), которая принадлежит ИГ "УНИВЕР". Видно кому-то сильно понравилась. Потому что два года назад, в конце 2017-го, этот участок исчез из Геокадастра! С концами. Раз - и нет шестигектарного участка с таким кадастровым номером. Белое пятно на карте. И ничего никому не могли доказать. Все чиновники просто разводили руками. Пришлось подключить руководителя ведомства. Обошлось без коррупции, руководитель разобрался. За два года волокиты мы полностью вернули свои права на участок. Восстановили тонны документов. Но никто не понес никакой ответственности. А ненаказанное зло возвращается", - отмечает он.

По словам Козака, земельный участок был куплен в 2006 году на вторичном рынке, у того, кто купил этот участок тоже на вторичном рынке еще в 2004 году. "В течение 14 лет мы вовремя и в полном объеме платим земельные налоги. Ежемесячно мониторим состояние дел на участке и в Геокадастре.

И вот вчера вечером приходит такой деловой сбушник и говорит: "Есть информация, что участок был неправильно приватизирован. Все дальнейшие сделки с ним ничтожны". А чтобы мы не "рыпались", добавляет так серьезно: "Государству был нанесен ущерб! Проверяем вашу компанию на причастность к сделке с выделением земли", - отмечает президент инвестгруппы "УНИВЕР".

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