Из поставленных президентом задач Кабмину и ВР 30 выполнены, 13 выполнены частично и 9 не выполнены, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

"Выдано два указа президента относительно задач правительства и парламента по экономическим и социальным вопросам. 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения, девять задач не выполнены, - сказал глава государства в начале встречи во вторник,

В частности, по его словам, Министерство развития громад и территорий не выполнило задачу по разработке законопроекта о повышении возможностей Агентства регионального развития, по усилению конкурентоспособности регионов, обеспечению разработки и утверждения Государственной стратегии регионального развития на 2021-2028 годы.

Зеленский указал, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды не выполнило задачу по заключению соглашения о разделе продукции и о введении системы интегрированных разрешений на выбросы загрязняющих веществ, а также по реформе Госэкоинспекции.

"Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не приняло меры по уменьшению нелегальной занятости и детенизации доходов населения. Министерство инфраструктуры не разработало законопроект о реформировании железнодорожных перевозок", - отмечается в сообщении.

Зеленский отметил, что Верховная Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты о внутреннем водном транспорте, о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о внесении изменений в некоторые законодательные акты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о внесении изменений в Бюджетный кодекс по повышению эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития, по усилению прав интеллектуальной собственности.

Президент призвал правительство и парламент активизировать работу.

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