Кабмин выделил 169 млн грн на погашение долгов по зарплате перед шахтерами, - депутат от СН Ткаченко

Об этом сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня состоялась моя с Русланом Горбенко (народный депутат фракции "Слуга народа". - Ред.) встреча в Кабинете министров. Мы встречались с Оржелем и Гончаруком. Они озвучили информацию, что выделили 169 миллионов гривен на погашение выплат шахтерам. Сегодня Минфин отправил эту сумму и в течении суток угольные объединение должны получить средства и начать выплаты сотрудникам", - сказал Ткаченко.

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Он отметил, что речь идет о погашении задолженности по выплате заработных плат на угольных объединениях по всей стране.

"Этой суммы, как нам сказали, должно хватить на погашение 80% выплат по заработным платам за декабрь", - добавил нардеп.

Напомним, в декабре 2019 года премьер Алексей Гончарук признал очередное накопление долгов по зарплате, после чего глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что по состоянию на 12 декабря задолженность по зарплате на угледобывающих предприятиях Украины составляет 1,072 млрд грн. 14 декабря президент Владимир Зеленский сообщил о выделении Минфином 1 млрд грн на выплату зарплаты и о полном погашении задолженности перед шахтерами.

Госбюджет Украины на 2020 год предусматривает госфинансирование угольной отрасли на сумму 3,5 млрд грн.

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