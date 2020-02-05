Правительство привязало оклады топ-чиновников к средней зарплате, Зеленский поддержал это решение, - ОП

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время совещания в Офисе президента во вторник с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады премьер-министр Алексей Гончарук сообщил Зеленскому, что во исполнение задачи президента правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей - в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будет не более одного оклада", - заявил Гончарук.

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Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и будет обнародоваться ежемесячно.

"Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной плате по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", - отметил в свою очередь Зеленский.